na juez federal, Luz María Ortega Tlapa, negó amparo al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, actualmente prófugo de la justicia, quien reclamó que fue ilegal la orden de aprehensión girada en su contra el 25 de mayo de 2019, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con un presunto soborno en la compra de la planta chatarra Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México, a precio inflado. El presidente de consejo de administración de Altos Hornos, Alonso Ancira, fue apresado en España, está en libertad condicional mediante el pago de una fianza millonaria. De acuerdo con la defensa de Lozoya, la autoridad que giró la orden de captura en su contra no tomó en consideración que no se exhibieron copias suficientes del escrito que se atiende para notificar a las partes , recurso que huele a chicanada. La orden de detener a Lozoya subsiste. La madre se entregó a las autoridades mexicanas; está en arresto domiciliario, en consideración a su edad, mientras se resuelve su situación jurídica. Su esposa es de nacionalidad alemana, será complicado extraditarla. Y de la hermana se desconoce el paradero. No es difícil que con la orden de aprehensión en firme, Lozoya sea detenido de un momento a otro, a pesar de los cuantiosos recursos económicos que le han permitido huir.

Y no se hundirán las pistas