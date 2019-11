▲ El secretario general de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano (al centro) presentó ayer una denuncia por ocho delitos en contra del ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid en la Unidad de Delitos Patrimoniales del Centro de Justicia Alternativa. Foto Antonio Heras

Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de noviembre de 2019, p. 29

Mexicali, BC., El gobierno de Baja California presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia en contra del ex gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid por los delitos de cohecho, fraude, abuso de autoridad, colusión de servidores públicos, falsificación de documentos, administración fraudulenta, negociaciones ilícitas y peculado, que habrían causado un quebranto patrimonial de mil 200 millones de pesos.

En estas operaciones se relaciona a 91 empresas fachada ubicadas en la Ciudad de México, las cuales expidieron facturas falsas y que, de acuerdo con la fiscalización realizada por la administración de Jaime Bonilla Valdez, algunas se constituyeron el mismo día en que recibieron el pago; otras registraron domicilios abandonados o que no corresponden a su razón social, o carecen de Registro Federal de Contribuyentes; algunas ni siquiera se han localizado.

Vega de Lamadrid obtuvo de la banca comercial un crédito de corto plazo para cubrir pagos a estas 91 empresas fantasma, ente ellas Servicios Administrativos Match, Bufete de Consultoría y Asesoramiento, Constructoría, Edificaciones, Supercomercializadora y MVR Constructoras, las cuales coinciden en depósitos de 800 mil pesos realizados el 23 de marzo de 2019 en Banco Santander por supuestos servicios prestados al gobierno.

La denuncia contra el panista incluye a quienes fueron sus secretarios de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid y Bladimiro Hernández Díaz; a la ex oficial Loreto Quintero –actual diputada local del Partido Acción Nacional–; a Enrique Remigio Salcido, ex director de Administración, y a Rutilio Pérez Flores, ex director de Adquisiciones.