Agencias

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de noviembre de 2019, p. a11

Guadalajara, Jal., Consciente de que la directiva de Chivas ha entrevistado a otros entrenadores de cara al próximo torneo Clausura 2020, el actual técnico del cuadro rojiblanco, Luis Fernando Tena, confió en que los buenos resultados que ha obtenido recientemente puedan ser tomados en cuenta para permanecer en el puesto.

“Lo que me han dicho es que están contentos con nuestro trabajo, los resultados y el funcionamiento del plantel. Terminando el presente torneo vamos a platicar. Ojalá podamos clasificar y eso tarde más, dependemos de otros. Pero si no calificamos, lunes o martes vamos a aterrizar todo.

Tengo fe y me gustaría quedarme, sé lo que es el Guadalajara, lo que representa y ya lo decidirán nuestros directivos , declaró el timonel ayer en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Verde Valle.

Asimismo, se mostró contento por el respaldo que ha tenido por parte de la plantilla rojiblanca. He oído lo que dicen y es gratificante que se expresen así del técnico. Es algo que motiva, no sabía que habían pedido eso (su continuidad), espero darles las gracias y no me pidan una lana , comentó.