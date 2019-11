Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de noviembre de 2019, p. a10

A mí no me escucharon cuando propuse reducir a cuatro el número de jugadores foráneos , señala Manuel Lapuente, ex seleccionador del Tri, quien agrega: “¡Ojalá al Tata Martino sí le hagan caso, y pronto! América, Monterrey, Xolos, equipos que tienen capital para trabajar bien fuerzas básicas terminan jugando con nueve extranjeros… ¡Ya bájenle, caray!”, exclamó.

El ex timonel en el Mundial de Francia 1998 se alegró por el subcampeonato de la selección Sub-17 logrado el domingo en Brasil, y señaló que el Chima Ruiz hizo un excelente trabajo, aunque no me gustó tanto la final . Pero se declaró convencido de que estos futbolistas, a su regreso, deben jugar en sus equipos con el plantel mayor, es decir, en Primera División, pese a su corta edad.

“Desgraciadamente en México hacemos las cosas que valen la pena por obligación, no por devoción. Entonces hay que reglamentar: ¿Querías a tu jugador en la selección? ¿Jugó la mayoría de los partidos? Entonces ahora tiene que alinear en tu equipo. Porque todos los directivos quieren que sus jóvenes vayan a selecciones, pero no exigen que jueguen cuando retornan.

Si yo fuera dueño y tuviera la posibilidad de estar en las juntas, propondría dar ese paso y que la Federación Mexicana de Futbol apoye. ¡No es que estés imponiendo!, sino que son jugadores de alto nivel y el técnico los quiere con experiencia, pues ahí que la adquieran, porque calidad ya vimos que tienen. Es una recomendación, sé que no es fácil, pero es posible .

En cuanto a la final con derrota para el Tri por 2-1 ante la Verdeamarela, puntualizó: “La premisa para ganarle a un equipo como Brasil, Argentina, Inglaterra, España o Alemania es meter más goles que ellos, avasallar. México se vio excelente hasta el gol, pero después ya no vi la fuerza y el ahínco con que iniciaron.