Para llegar a ese acto, Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, debió ‘‘sortear una muralla sindical”. Sin embargo, ‘‘la energía que me da, e inspiración que me ocasiona Eduardo Matos, me permitió, además de mi tamaño pequeño, pasar, sorteando a los compañeros sindicalistas y dejando salir, expresando sus inquietudes como dicen en los pueblos, en veces legítimas y en veces no tanto”.

Dijo que Matos Moctezuma es para México ‘‘el arqueólogo mayor, no sólo en términos de edad –hay otros que tienen más–, sino sobre todo por la diversidad y la fuerza de sus aportaciones, por su terquedad vital para descubrir y construir renovadamente el conocimiento de los diversos lugar y ámbitos de los que se ocupa”.

Es ‘‘el mayor conocedor de Mesoamérica en general, aunque en particular de su área central. Por supuesto que valdría la pena poder emprender la construcción de un gran centro de investigaciones arqueológicas en el centro de México”.

Leonardo López Luján, director del Proyecto Templo Mayor, sitio donde entró a trabajar a corta edad con la dirección de Eduardo Matos Moctezuma, ofreció una semblanza de su mentor.