‘‘Por el momento –añadió– no tenemos una cifra oficial de asistentes; sin embargo, puedo mencionar que rebasa por mucho 150 mil. Otro tema importante es que invertimos poco más de 20 millones (casi la mitad del presupuesto de 2018) incluida la organización de la Filij en Mérida, la cual se efectuó del 2 al 10 de noviembre.”

Intensa jornada final del encuentro editorial

En la jornada final de la Filij hubo un constante flujo de personas que llegaban al complejo cultural ubicado en Río Churubusco y Calzada de Tlalpan, colonia Country Club, donde cientos de niños y jóvenes ocuparon a las áreas verdes para deleitarse con los recitales, o bien comprar libros, tomar talleres o disfrutar un día de esparcimiento.

El programa concluyó con la lectura dramatizada de El Hobbit, de la Sociedad Tolkiendili de México.

En la Plaza de las Artes y el aula magna se presentaron varios ejemplares, como Sirena y punto, de Sergio Andricaín; Tralalario, de Juan Gedovius; Los tentáculos de Blef, tristeza, de Eva Clemente y Teresa Arias, así como Nosotras/Nosotros, de Ana Romero y Valeria Gallo.

Las zonas aledañas a las carpas de libros parecían vialidades del Centro Histórico: ‘‘abarrotadas”; sin embargo, no todos los asistentes encontraron ofertas atractivas:

‘‘Desde hace 25 o 30 años vengo a la Filij. Siempre me gustó más venir al Cenart por las áreas verdes y espacios de entretenimiento. Aunque he comprado varios libros para mis hijos, no hay ningún descuento que valga la pena; son los mismos de las librerías”, sostuvo Eva Román, de 37 años.

Eduardo Morales, coordinador de la librería Porrúa, apuntó: ‘‘La primera semana tuvimos muy pocas ventas, fue hasta el viernes por la tarde que se incrementaron. Faltó difusión de los organizadores; he platicado con expositores de otras editoriales y llegamos a la conclusión de que es un gran avance regresar al Cenart, pero sin espectaculares, anuncios en radio, televisión o prensa; fue un retroceso”.

Finalmente, a las 18 horas, Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica; Marilina Barona del Valle y Rafael Morcilla, representante de la Filij en Yucatán, presidieron la clausura.

‘‘Para los emisarios del pasado esta feria no se podía hacer, pero se logró y con muchas virtudes. Leer abre la puerta a la esperanza de que México puede ser diferente. Consolidamos otra Filij en Yucatán y en 2020 serán tres ferias porque añadiremos otra ciudad del norte del país. Así es la Cuarta Transformación”, refirió Taibo II.