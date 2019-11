Es difícil valorar los alcances numéricos de aquellas operaciones de limpieza política. Un periódico calculó que en un solo día la policía de Huerta asesinó a 62 disidentes políticos (Rodríguez Kuri, Historia del desasosiego…, pp. 89-98).

Podemos contar el paso posterior: el de la justificación: “El sufragio universal en naciones analfabetas… no puede traer otra consecuencia que el desajuste de las fuerzas sociales, el desorden, la anarquía, y el empeoramiento de las condiciones de existencia y de convivencia…” El cuartelazo “respondió a esta ansia general que no era sino la expresión del instinto de conservación común… la nación… saludó en aquel movimiento… la inevitable revolución contra el desbarajuste demagógico” (no, no es la señora Áñez ni sus voceros mexicanos tipo Marko Cortés: es Vera Estañol, conspirador antimaderista y colaborador de Huerta).

Hay otro ingrediente común: la participación de los operadores de EU (hoy, OEA). El nunca refutado testimonio del valeroso ministro de Cuba en México don Manuel Márquez Sterling es incontestable: La embajada fue “el centro de una verdadera conjura contra el gobierno y su política, desde antes de la sublevación… la política de las noticias falsas y del falso alarmismo… rindió magnífico tributo el desaforado embajador”. Pues Madero no tenía enfrente a Félix Díaz sino al representante del presidente [estadunidense] Taft. (pp. 403-405).

No olvidemos que en septiembre de 1913, el senador Belisario Domínguez pidió a sus colegas deponer a Huerta: “La patria os exige que cumpláis con vuestro deber aun… con la seguridad de perder la existencia. Si en vuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República os habéis equivocado, si habéis creído las palabras falaces de un hombre que os ofreció pacificar la nación… le habéis nombrado presidente… hoy que veis claramente que este hombre es un impostor inepto y malvado que lleva la patria… a la ruina, ¿dejaréis, por temor a la muerte, que continúe en el poder?” Lo asesinaron una semana después.

