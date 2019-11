E

n La estructura de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn logró esclarecer el mecanismo por el cual el conocimiento avanza a través del tiempo. En ese libro, el más citado en la historia de la ciencia, Kuhn escribe que existen periodos de ciencia normal orientados por un paradigma que va sufriendo anomalías , lo cual provoca la aparición de otro paradigma, la ciencia revolucionaria , el cual termina por desplazarlo y convertirse en ciencia normal . El avance científico es entonces una sucesión de ciclos normales y anormales. El modelo de Kuhn ha sido demostrado en innumerables campos del conocimiento y, como veremos, aplica al caso de la conservación de la naturaleza.

La versión moderna de la conservación que surge hace más de 150 años, nace de la toma de conciencia sobre la destrucción de la flora y la fauna, percepción estimulada por los avances de la ciencia del siglo XIX, especialmente del evolucionismo. El sentimiento conservacionista , que en un principio surgió a escala individual o de pequeños grupos, pronto se transformó en ética colectiva y en acciones concretas que llevaron a crear reservas de todo tipo. En paralelo, el estudio de la historia natural se convirtió a finales del siglo XIX en una vigorosa corriente intelectual en Europa. Hoy existe una nueva rama de la ciencia llamada biología de la conservación dedicada a esos menesteres, y un movimiento global que incluye consorcios internacionales, políticas públicas en cada país y miles de organizaciones civiles. Su tarea central es establecer intocadas zonas de refugio, que permitan no sólo la permanencia de la biodiversidad original de cada territorio, sino los procesos que ahí operan. Es decir, aislar espacios naturales de los mecanismos destructivos de la civilización industrial, como la agricultura y ganadería modernas, plantaciones industrializadas y formas de contaminación generadas desde las ciudades y las industrias. Ello se logra mediante la promulgación de políticas y sus respaldos jurídicos, dirigidas a establecer parques nacionales y santuarios, mediante decretos gubernamentales o la compra privada de territorios. En su versión extrema, impulsa zonas exclusivas, prohibidas a toda acción humana.