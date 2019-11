En respuesta al particular interesado en conocer los datos, el INM explicó que la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación es la encargada de integrar, generar y publicar la información estadística sobre la movilidad y migración en México, por ello sugirió consultar su portal de Internet, asegurando que cuenta con registros de las entradas al país desde 2002.

Inconforme porque la información estadística disponible en el portal no contiene todos los datos solicitados, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI.

Al analizar el caso, se advirtió que la información del portal referido por el INM no contiene los datos requeridos, además de que no hizo una búsqueda exhaustiva de la información, pues no turnó la solicitud a todas sus unidades administrativas competentes.

Se comprobó que las direcciones generales de Regulación y Archivo Migratorio, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y las Oficinas de Representación Federal cuentan con atribuciones para conocer los datos requeridos pues, entre sus funciones, se encuentra integrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros, así como administrar las bases de información migratoria aportada de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Asimismo, de la consulta de información, se verificó que en el quinto Informe de labores presidencial de 2011, el INM presentó un reporte con entradas al país desglosadas por año, de 2007 a 2010.

Por tanto, se constata que el sujeto obligado cuenta, por lo menos, con datos de 2007 a 2010 sobre el flujo de entradas nacionales y de extranjeros al país.