Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

Martes 19 de noviembre de 2019, p. 8

Al llegar a la Ciudad de México la caminata anunciada por Javier Sicilia será atendida en la Secretaría de Gobernación, anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que él tiene muchas actividades y debe administrar su tiempo. Además, no esperará a que sus adversarios se den vuelo .

Y en ese escenario, agregó: “Yo, haciendo el caldo gordo a los conservadores: ‘El gran encuentro’. Cuántos días de notas en la prensa fifí sobre la marcha y el encuentro para que me sienten en el banquillo de los acusados y todo México se dé cuenta: ‘¡Qué barbaridad!’, vilipendiado, ninguneado el presidente, hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades’. Da flojera eso”.

Evocó sus largos años en la oposición y cuando dirigió caravanas de protesta para exponer que respeta la libre manifestación, el derecho a disentir y a mostrar oposición al gobierno, enseguida dijo rotundo: No se cambiará la estrategia en materia de seguridad .

En su conferencia, el Presidente dijo: Ahora sí, lo que diga mi dedito (al moverlo en sentido negativo). Aunque hagan todas las manifestaciones que consideren con absoluta libertad, pero no vamos a regresar a la estrategia fallida que causó tanto daño, que enlutó a México y todavía estamos padeciéndola .

Entonces, adelante la protesta, no vamos a impedirla; desde luego que no compartimos puntos de vista, pero eso también es normal , pero en materia de seguridad no se regresará al uso de la fuerza.