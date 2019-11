Luego de que ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador expusiera que se dio la instrucción de desaparecer las direcciones generales adjuntas, pero todavía se concursan porque hay inercias , la titular de la SFP definió que la dependencia también tiene que hacer cumplir la Ley del Servicio Profesional de Carrera, pero que cuando termina el concurso no se asignan.

Sostuvo que se ha avanzado en la trituración de esta figura y explicó que en la Presidencia de la República ya no existe ninguna plaza de ese tipo.

En conferencia de prensa, explicó que se trata de funcionarios que realizan ciertas labores, de las cuales no se puede prescindir, pero que se realizará una revisión normativa y terminarán por cancelarse definitivamente.

▲ Irma Eréndira Sandoval, en conferencia en la que hizo un balance de las plazas de altos funcionarios. Foto Luis Castillo

Durante la conferencia, un periodista señaló que ha podido detectar al menos 25 plazas bajo concurso en distintas dependencias, Sandoval respondió que sólo están nueve en ese proceso. El informador insistió que él mismo ha podido entrar a concursar en 10, por lo que en todo caso serían al menos 19.

Lo importante, respondió la titular de la Función Pública, no es el número de plazas de director general adjunto, sino que no serán ocupadas. El hecho de que estén en concurso no las exime de ser eliminadas, todas y cada una, tarde o temprano. Serán erradicadas al cien por ciento .

Cancelación de plazas

Sandoval desglosó que al inicio del gobierno del presidente López Obrador existían 2 mil 849 plazas de director general adjunto, de las cuales 821 están ocupadas y no son aviadores . Otras 655 fueron canceladas y el resto, es decir mil 373, están vacantes, no serán ocupadas y van hacia la eliminación definitiva.

Refirió que con el ahorro logrado por la austeridad. además de la desaparición de ese tipo de plazas, se permitirá, por ejemplo, la basificación de médicos y enfermeras del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar.