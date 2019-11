Él, destacó, no podría transformar el país sin apoyo de la gente. Imagínense los intereses creados, tantos inconformes, no muchos, pero muy poderosos económicamente hablando, acostumbrados a medrar, a robar, al influyentismo (...) y nos atacan un día sí y otro también .

El mandatario arremetió de nuevo contra sus adversarios conservadores y pidió serenarse, replantearse cómo ser oposición y organizarse porque no les funcionan sus estrategias y cada vez están más exaltados y hasta cayendo en el ridículo. Están como desquiciados .

Criticar la distinción de edad en los apoyos del gobierno para los adultos mayores entre indígenas y mestizos es vergonzoso . Y si por hacerlo así se considera racista, que me apunten en la lista , retó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recordó a sus opositores que como todos tendrán la oportunidad de participar en la consulta para la revocación del mandato, donde el pueblo va a decidir si quiere que regrese el régimen de oprobio, de corrupción, de injusticias, para que no se les dé preferencia a los indígenas, no se les tome en cuenta. ¡Apúrense, apúrense!

Además, recalcó su interés por llevar al texto constitucional los derechos de los adultos mayores, de los infantes y de las personas con discapacidad en pobreza, y que el presupuesto anual para apoyos y becas nunca sea menor a los anteriores en términos reales.

López Obrador una vez más aseguró tener ya desterrada la corrupción en México y para eso mostró por segunda ocasión su pañuelo blanco en señal de adiós: Estamos resintiendo ya el remanente de esas malas prácticas y hay presiones porque aquellos antes poderosos quieren dinero en bolsas especiales en el presupuesto , y enseguida usó una frase “del gran actor Héctor Suárez: ‘No hay, no hay, no hay’”. Insistió en que ya no se entregarán fondos del presupuesto de egresos a las organizaciones.

Admitió que en la burocracia persisten resistencias y muchos se colonizaron mentalmente , y que si, como se denunció, operan algunas direcciones adjuntas o asesores que quieran encubrirse o disfrazarse , la Secretaría de la Función Pública respondería ayer mismo.