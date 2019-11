U

no de los grandes compromisos de la presente administración es la cobertura universal en materia de telecomunicaciones. No es un reto fácil de cumplir, porque todavía hay 14 millones de mexicanos en 10 mil comunidades que no cuentan con servicios públicos básicos, como agua, drenaje o electricidad, y mucho menos Internet.

Además, en comunidades que ya cuentan con servicios de telecomunicaciones, hay 26 millones de personas en situación de pobreza que no tienen recursos para comprar teléfonos o computadoras y pagar mensualmente una cantidad para conectarse a Internet. Es decir, el problema abarca a 40 millones que son muy pobres y muchos de ellos ni siquiera cuentan con recursos mínimos para pagar otros bienes y servicios que son más importantes.

En estas condiciones, torres, cables y redes disponibles en zonas urbanas no se pueden ofrecer a los pueblos más alejados y la empresa pública recién creada, CFE Telecomunicaciones e Internet, no resolverá esas carencias.