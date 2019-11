Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Martes 19 de noviembre de 2019, p. 3

La vida de Eduardo Matos Moctezuma (Ciudad de México, 1940) no se ha limitado a la arqueología, disciplina de la que es referente en México, vaca sagrada, como se dice coloquialmente a los decanos. ‘‘Toro sagrado, si me hace el favor”, corrige con humor.

Poco conocido es su quehacer en la poesía, género en el que tiene trabajo publicado y menos aún se sabe de su fugaz paso por la ópera, en la que tuvo su debut y despedida en 1977 en un montaje de Turandot, de Giacomo Puccini, en el Pala-cio de Bellas Artes.

Con motivo el homenaje que el Seminario de Cultura Mexicana le rinde hoy a las 12 horas, en reconocimiento a sus aportaciones a la cultura nacional, el investigador rela-ta a La Jornada que su incursión en el bel canto fue una ocurrencia de juventud de la que salió bienlibrado.

‘‘El centro mío es la historia, la arqueología más; desde luego que me atraen muchas otras cosas. Me hubiera gustado mucho ser poeta. Aunque he escrito algunas cosas, creo que no lo logré”, refiere.

Rainer Maria Rilke es uno de sus referentes

‘‘Tengo muchas inquietudes y una de ellas me llevó a plantear a los directivos de Bellas Artes, que eran mis amigos, que si podía participar de extra en una ópera. Era 1977, venía Turandot y me llamaron. Me dieron el papel del príncipe persa, en el cual no tenía que cantar, sólo actuar.

‘‘Lo que es meterse en cosas que no me corresponden. Llegó el día del estreno y estaba ataviado, listo para salir, cuando alguien me hizo señas para decirme que traía puestos los lentes. Me los quité y no veía nada; los dejé debajo de la manga y cuando levanté el brazo para despedirme de la princesa, se perdieron entre mi ropa, con lo que eso implicaba. Hice dos funciones y fue mi debut y despedida.”

–¿Y ser poeta fue una inquietud anterior a la arqueología?

–Tengo algunos escritos, pero los llamo pensamientos, ni siquiera me atrevo a llamarlos poemas porque tengo un respeto enorme a la poesía. Uno de mis referentes es Rainer Maria Rilke. He escrito algunas cosas, las he publicado, pero siempre con cautela y no sin temor.

‘‘Definí mi decisión de ser arqueólogo en la prepa. Iba en segundo año y cayó en mis manos el libro Dioses, tumbas y sabios y me apasionó sobre todo la cultura egipcia y decidí que eso iba a estudiar. Después me inscribí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y de ahí para adelante. Ingresé al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1960, o sea que voy a cumplir 60 años allí.