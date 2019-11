Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 17 de noviembre de 2019, p. 33

A contracorriente del desprestigio social y académico de los maestros rurales, el documental El sembrador, de la cineasta Melisa Elizondo, revela que las escuelas multigrado pueden ser espacios creativos, de libertad y construcción pedagógica para sus alumnos, porque hay un compromiso real con la formación de seres humanos desde una visión mucho más integral .

Egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, señala que luego de conocer la labor del maestro Bartolomé Vázquez en la comunidad deMonte de los Olivos, en los Altos de Chiapas, donde atiende a 50 niños tzeltales en una escuela primaria unidocente, supe que eso era lo que quería contar .

La tarea del magisterio, afirma en entrevista con La Jornada, en particular de quienes atienden a las poblaciones campesinas e indígenas “me parece admirable. Poco después de la aprobación de la reforma educativa, promovida por el ex presidente Enrique Peña Nieto, se generó todo un proceso de desprestigio, en particular de la imagen del maestro rural, y consideré importante quitar esta idea errónea que se estaba promoviendo.

La intención no fue hacer un documental informativo, sino más íntimo y profundo de la labor docente, de sus retos, pero también de su función en la comunidad .