n mis tiempos de niño, me enseñaron que el año tiene 365 días y seis horas (excepto los años bisiestos, que duran 366 días). Tardé mucho hasta entender ese asunto de las seis horas, pero así es la vida, llena de cosas difíciles de entender.

Bueno: 2014 no fue año bisiesto ni nada, pero en Brasil pareció durar mucho más que 366 días. Es como si a cada día surgiese una mala noticia, y 2015 no llegaba nunca. Lo peor es que no había ninguna razón concreta para creer que ese 2015 que no llegaba sería mejor que 2014 que no terminaba.

En 2014, el crecimiento del PIB brasileño rondaba el cero. Quizás un poquito más o poco menos. Pero, en términos concretos, un crecimiento cero. Con eso, las perspectivas para 2015 se hacían ácidas.

La inflación rondaba 6.5 por ciento, que para los parámetros locales se consideraba mucho. Así, tuvimos un país cuya economía no creció nada y su inflación un montón.

Es verdad que el desempleo se sitúaba en los niveles más bajos de la historia, pero lo que la gente se preguntaba era hasta cuándo seguiría así. No había ningún indicio concreto de que pudiera haber una inversión de la curva de la fuerza laboral en activo, pero a veces –y esta fue una – la sensación importaba más que los números.

A todo eso, no queda ninguna duda de que la errática política económica del primer gobierno de Dilma Rousseff no resultó. La de-terminación era buena y válida: priorizar, de manera absoluta la inclusión social, las conquistas de los trabajadores, los empleos. Ningunear al sacrosanto mercado, despreciar la avidez de los monetaristas. Pasados cuatro años, el resultado fue contradictorio. Los empleos fueron preservados, los programas sociales fortalecidos, pero los índices económicos quedaron lejos de lo que se podría llamar zona de tranquilidad. El año que parecía no terminar nunca llegó a su final con una bolsa de valores desplomada, con la moneda devaluada y con nubarrones pesados en el horizonte inmediato.

Las cuentas públicas fueron un desastre. En lugar del superávit primario puesto como meta –para cubrir la deuda pública– lo que se alcanzó fue un déficit significativo. Y eso, por no mencionar otro déficit, el de las cuentas externas, que difícilmente sería compensado en 2014 por el volumen de inversiones recibidas (Brasil siguió a la cabeza del total de inversiones externas en América Latina, pero con margen cada vez menor entre lo que se gastaba e ingresaba).