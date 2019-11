L

a manera como en medio de la convulsión política actual abordamos nuestros problemas y contradicciones no ofrece caminos buenos de solución. Vamos del grito al ditirambo para descubrir las virtudes de una retórica de la descalificación a ultranza, sin adjetivos ni diferencias. Y ahora, frente a las explosiones en el Cono Sur, nuestros principios consagrados en la Constitución nos parecen insuficientes. O así los entendemos, como insuficientes y hasta contraproducentes, habida cuenta de los enormes desafíos que esos conflictos encarnan.

Parece un tanto infantil que uno de los temas centrales del debate nacional sea el asilo al ex presidente Evo Morales. Un hombre que hizo historia en su país y en el mundo y enfiló a la sufrida Bolivia por los rumbos de un auténtico desarrollo. Pudo, con el auxilio de su gobierno, mantener un crecimiento económico suficiente para redistribuir algo de sus frutos y mejorar la situación de la mayoría de su población. Y esto, desde una perspectiva étnica, indígena, negada por centurias por su élite y, a final de cuentas, por la mayor parte de la opinión pública del enorme continente americano poblado, por cierto, por una mayoría indígena multivariada pero consistentemente distinta de la criollada, heredera de las guerras de independencia y autodecretada clase dirigente hasta el fin de los días y de la historia.

Resulta que Evo hereda a su modo toda esta formidable herencia y, auxiliado por comprometidos colaboradores, logra lo que nadie concedía: un crecimiento económico sostenido y una creciente capacidad institucional del Estado y de la sociedad para redistribuir sin mayores implicaciones muchos de los frutos de ese crecimiento.

Pecados mayores los cometidos por un indio. Pero asociados tempranamente al reclamo redistributivo que ahora recorre el mundo y nuestra región.

Se trata de un reclamo ciudadano extendido a una noción de ciudadanía social inseparable de la democracia moderna. La que, se supone, se impusocomo noción universal al final de las dictaduras y de la guerra fría.

Los desatinos de Evo y su grupo al relegirse injustificadamente no tienen por qué soslayarse en nuestro intercambio. No debió buscar una relección por encima de la voluntad popular y no debió incurrir en la tentación irredenta de alterar las decisiones de la ciudadanía volcadas en las urnas. Todos estos, sin duda, pecados capitales en una democracia como la que el propio Evo ayudó a construir y consolidar en su nación.