abrá gobierno de coalición. El PSOE y Unidas Podemos se reconcilian. Era puerto de llegada para evitar la caída de Sánchez e Iglesias, cuestionados en sus organizaciones. El abrazo esconde debilidades. Presidente y vicepresidente. La sorpresa no lo es tanto. No tenían otra salida, salvo pacto contra natura, PSOE, PP y Ciudadanos, impensable en esta coyuntura, aunque muchos no pierden las esperanzas. Para avalar el acuerdo, se apela a una urgencia: frenar el auge de la extrema derecha. Vox y sus 52 diputados. Así, para garantizar políticas progresistas suscriben un acta de intenciones, cuyos enunciados genéricos conllevan a abrir diálogo con las fuerzas independentistas en Cataluña, ser más Europa, favorecer el empleo de calidad, articular una fiscalidad progresiva, luchar contra el cambio climático, favorecer a las pequeñas y medianas empresas, profundizar en las políticas de igualdad de género, revertir la despoblación de la España vaciada, mantener un equilibrio presupuestario y garantizar el acceso a los bienes culturales. Curiosamente se apela al régimen del 78 , como parteaguas, aquel que aborrece Unidas Podemos para sellar la firma y abrir la negociación.

Un peligro acecha a la convivencia en España. El recurso del país en riesgo, sea cual sea el peligro, se adueña trasversalmente del español medio, sin distinción de clase, género, nivel cultural u opción ideológica. Para unos es la extrema derecha; para los otros, el comunismo, el migrante ilegal. Arma de doble filo, los votantes de Vox ven peligrar la unidad de España y la convivencia. El PSOE y Unidas Podemos ven como la democracia se pone en entredicho.

Español, español, soy español, entonan los cientos de votantes que se agolpan en la sede de Vox la noche del domingo 10 de noviembre. Incrédulos, y borrachos de éxito, afirman: el pueblo español ha resucitado. No más vergüenza, humillación, traiciones y miedo. Sus dirigentes, defienden los mismos principios que antes lo hacían en el Partido Popular. El orgullo de sentirse español, la falta de autoridad, de orden, de ley. Laxos contra el independentismo débil, contra quienes manipulan la historia, aprobando la ley maldita de la memoria. España se rompe, mientras sus enemigos crecen. Sólo cabe luchar. Unidad contra el comunismo, unidad contra los separatistas, unidad contra los republicanos, unidad contra el feminismo, unidad contra los abortistas. Vox agita la bandera de la unidad.