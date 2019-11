Y

o conocí a Álvaro en un seminario en México y de inmediato establecimos una empatía que sólo creció a lo largo de los años. Cuando yo organicé la Latinoamericana – Enciclopedia Contemporánea de Am é rica Latina y el Caribe–, le pedí la entrada sobre Bolivia. Él mandó un texto formidable. (Estoy en la actualización de la Enciclopedia, le voy a pedir que la actualice.) Me acuerdo de que con el pago que recibió, Álvaro compró su primera computadora.

Mantuvimos siempre contacto; lo seguí cuando Evo lo invitó a ser su candidato a vicepresidente. Estuve en la primera campaña electoral, en 2005; viajé a Bolivia con él. Me acuerdo de que el sábado previo a las elecciones fuimos a Santa Cruz de la Sierra. Ya en el aeropuerto lo abordaron empresarios, seguros de que él se volvería presidente, intentando hacer contacto con él. De vuelta no había vuelos comerciales, porque no hay transporte público entre ciudades en el día mismo de la votación. Un empresario brasileño ofreció su avioncito; un productor de soya, desde luego. Álvaro aceptó, pero dijo que el mismo empresario viajara con nosotros, para evitar cualquier trampa.

Estuvimos juntos el día mismo de las elecciones, siguiendo el conteo de los votos. Me acuerdo de Álvaro llamando a Evo, tratando de convencerlo a ir a La Paz a dar una declaración de presidente electo. Evo quería estar con su gente en Cochabamba, pero aceptó venir, hizo su declaración y volvió para su gente y su mundo.

Me acuerdo de que salimos con Álvaro hacia El Alto, y la gente quería oírlo. Álvaro manejaba, feliz, a más de 100 kilómetros por hora. Fue recibido como un gran líder, y habló para el pueblo de El Alto.

Volví para la toma de posesión de Evo y de Álvaro. Por la mañana tomamos café en el departamento de éste. En su declaración de bienes para asumir como vicepresidente, Álvaro manifestó sus 10 mil libros y su salario de profesor de la universidad; eran todos los bienes que él tenía. Evo llegó con pan; enseguida salimos hacia Tihuanaku, la más antigua ciudad indígena de Bolivia, donde Evo tomaría posesión antes de la asunción formal en La Paz.

Salimos en una combi; Evo, de jeans. Pero cuando el pueblo, que iba caminando hacia la ceremonia, descubría que Evo iba en el coche, lo paraba a cada rato. Él bajaba para abrazar a la gente y dirigirles palabras.

Cuando llegamos allá, Evo nos dejó y fue a encontrarse con las autoridades indígenas. Recuerdo que me senté en la primera fila del gran espacio abierto, con Eduardo Galeano. De repente apareció Evo en un arco grande, vestido con los trajes de los pueblos indígenas, como un dios.

Las mujeres indígenas, mientras tanto, limpiaban la plaza del Palacio Quemado para recibir a su líder mayor. Evo y Álvaro finalmente tomaron posesión y empezaron los gobiernos más importantes de la historia de Bolivia. Estuve yendo regularmente al país a lo largo de los años. Le prometí a Evo, en uno de los viajes, llevarlo a ver un juego de futbol en Maracaná, pero no he podido cumplir todavía con él; pero lo haré, seguro.