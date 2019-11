De acuerdo con la nueva funcionaria, a la cita acudió con compañeros que sabían de cuestiones de finanzas, de derechos humanos y de cómo revisar carpetas, entre ellos Francisco Estrada Correa, quien es abogado y me ha ayudado en casos del Comité Eureka, y Gerardo Rivera, quien me ha apoyado en labores de prensa .

En entrevista con La Jornada, Piedra señaló que fue una ceremonia privada que se realizó en el edificio Héctor Fix Zamudio en un ambiente de cordialidad y en la que no podía haber medios informativos presentes, por ser una cuestión administrativa .

Sobre los dichos del senador Ricardo Monreal, acerca de que deberían renunciar otros altos funcionarios de la CNDH luego de que dimitieron cinco de los 10 integrantes del Consejo Consultivo, la nueva ombudsperson indicó que aunque algunos servidores públicos tienen que renunciar a la llegada de una nueva administración, otros podrán quedarse en sus cargos, en función de su desempeño.

Por ley muchos tienen que presentar su renuncia y ya se revisará si se les acepta o si algunos de ellos son ratificados. Pero son los altos cargos, no los demás trabajadores, por eso quise llegar a saludarlos, porque yo he sido empleada y sé que cuando cambia la autoridad, hay rumores de que se van, pero yo no voy a actuar así. Si alguien cumple adecuadamente con su trabajo y que yo esté satisfecha, tiene que haber un acuerdo.

Este sábado, ya en su calidad de ombudsperson, Piedra Ibarra dijo que comenzó a revisar algunos de los casos pendientes del organismo. Para quien preside la CNDH no hay horario, todo es dependiendo de lo que acontezca y lo que se necesite. (Ayer) Fue un día de revisar muchos documentos que tengo que conocer , indicó.