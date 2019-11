Carlos César Cárdenas Márquez

Aporte para reorientar el presupuesto rural

Uno de los imprescindibles himnos de la posrevolución mexicana es El Barzón, del compositor hidrocálido Miguel Muñiz Varela, donde se destaca la explotación brutal y despojo de que fueron objeto los jornaleros agrícolas por los dueños de las fincas al quedar atrapados en el círculo de trabajar, pedir prestado y subsistir .

Ha quedado atrás esta situa-ción para la economía social rural en la etapa actual posneoliberal ; sin embargo, aún existe la contradicción de la urgencia de tecnificar y modernizar el campo para aumentar la producción-productividad y la falta de recursos suficientes para los apoyos a los productores; de acuerdo con el proyecto del presupuesto de egresos de la Cuarta Transformación habrá una reducción para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de 29 por ciento; es decir, de 19 mil mi-llones de pesos menos con respecto a 2019, por lo que será necesario reorientar el gasto al no practicar una agricultura disfuncional; lo que significa adoptar una estrategia agrícola competitiva y sustentable.

En este empeño, será necesario considerar al extensionismo como factor principal de la producción, al aplicar el conocimiento adecuado y no el recurso abundante; mayor posibilidad de desarrollo tendrán los productores que sepan resolver sus problemas y no tanto por lo que dispongan para hacerlo; contar con recursos no es suficiente si los productores no tienen los conocimientos para aprovechar las potencialidades y oportunidades existentes.

