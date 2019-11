En su renuncia para evitar conflicto de interés, el ex auditor Montejo Oceguera dijo que él mismo informó a la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Eva Rodríguez, sobre las llamadas que recibió de Vega y de Bladimiro, quienes según le pidieron informar por qué había levantado actas administrativas contra funcionarios del ex gobierno panista.

La ASE revisa la cuenta pública 2018 de Vega de Lamadrid, el penúltimo año de esa administración, donde se levantaron actas administrativas a ex funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas, lo que propició un acercamiento con el ex auditor, quien además fue director fiscal en el gobierno anterior y fue designado titular del máximo órgano de fiscalización de Baja California el pasado 8 de julio, en la misma sesión del Congreso local en la que se aprobó la ampliación de dos a cinco años del nuevo gobierno.

La administración estatal sostuvo que esa versión que dio el ex auditor son mentiras , de acuerdo con la diputada Eva Rodríguez, quien desde hace dos años denunció que había un desvío de más de mil millones de pesos. Ahora tenemos los pelos de la burra en la mano, y habrá que ver a qué cuentas se fueron esos pagos de facturas falsas de empresas ficticias .

Precisó el gobierno actual que habló hasta que lo cuestionaron sobre el tema de la renuncia de Montejo Oceguera, lo que no dijo es que también lo hizo con Valladolid, quien desde hace años dejó el gobierno, pero lo encubren desde hace tiempo. Eso ya se acabó, perdieron y no lo quieren entender .

En entrevista por separado, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, informó que son mil 200 millones de pesos los que se investigan por la venta de facturas de empresas fachada recién constituidas, que hicieron supuestas asesorías, para lo cual el gobierno de Kiko Vega solicitó un crédito a corto plazo para su pago, además no se encuentran en el padrón de proveedores ni hay evidencia del servicio que realizaron.

Rodríguez Lozano comentó además que se espera la renuncia también del director de Auditoría, sin precisar nombre, identificado como un panista que ha estado en estos gobiernos y que buscará proteger a ex funcionarios. Añadió que la nueva administración estatal, de Morena, no pidió la renuncia al ex auditor Montejo Oceguera.