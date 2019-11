Israel Rodríguez J.

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 17 de noviembre de 2019, p. 23

Santa María Apazco, Oax., En El Almacén, comunidad enclavada en las montañas de la sierra Mixteca de Oaxaca, existe un grupo de mujeres que lucha por rescatar la tradición de sus antepasados en la elaboración de pulque y cosecha de aguamiel, que se remonta a la época prehispánica. Además, esta actividad es fuente de ingresos para mejorar su precaria situación económica.

Localizado en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, El Almacén es un pequeño poblado con menos de 60 habitantes, en su mayoría mujeres, porque los hombres se ven obligados a emigrar a la Ciudad de México, Oaxaca y otras comunidades, con el fin de obtener trabajo y mejorar sus condiciones de vida.

Actualmente 11 personas conforman Mujeres Milenarias, encabezadas por Alejandra Rodríguez Bautista, quien también ostenta el bastón de mando del poblado. La comunidad carece de electricidad, agua potable y teléfono, entre otros servicios.

La esencia de esta localidad, liderada por mujeres, es la elaboración de pulque. La producción de éste se inicia con una ceremonia y ofrenda a la madre tierra, en agradecimiento al elixir que nos comparte. Esas mujeres, quienes se comunican en mixteco, cocinan y tejen con palma, se hacen cargo de la educación de sus hijos y son sostén del hogar.

Rodríguez Bautista, quien además es la agente de policía de El Almacén, relata: “La principal necesidad que tenemos en la comunidad es el dinero. Se siembra, pero sólo para autoconsumo. Y si no se cosecha, se tienen que comprar granos y verduras.

Otro problema es que no hay trabajo y los hombres emigran, pero ahora estamos elaborando pulque, y con la ayuda de nuestra ingeniera Viviana (Bautista Gay-tán), quien se contactó con los jóvenes de la plataforma Rutopía, estamos levantando más la producción de pulque, pues se están haciendo promociones para una mayor venta.

Con una sonrisa que ilumina su rostro moreno, Alejandra Rodríguez menciona que han obtenido el conocimiento de cómo cuidar el maguey y el pulque. El grupo de viajeros “que nos han venido a visitar nos ha dejado un poco más de ingresos, y eso nos anima a seguir adelante con nuestro pulque.

Sin recursos, no pueden elaborar pan de pulque

Mujeres Milenarias queremos seguir adelante, pero no hemos podido hacer pan de pulque porque no tenemos las herramientas para elaborarlo y no tenemos recursos.

Viviana Bautista, ingeniera forestal, expone: La organización de Mujeres Milenarias nació con las primeras ferias del pulque que se realizaron en la comunidad (12 y 13 de mayo) en 2012, cuando empezaron a participar uno o dos productores. Posteriormente, a integrarse y a reunirse. Fue en 2016 cuando se logró agrupar a ocho productores. En 2017, la organización compitió en un concurso que les permitió darse a conocer .

Señala que a partir de ese año comenzaron a llegar visitantes a El Almacén para conocer el proceso de producción artesanal del pulque. El proceso de crecimiento del maguey es largo, porque tarda entre 12 y 13 años en crecer y madurar. Muchas veces la gente se desespera, al no ver un ingreso rápido, y muchos tienden a emigrar a otras ciudades y comunidades a trabajar .

La ingeniera forestal, perteneciente a la comunidad, expresa que en 2018 lo que las ayudó mucho fue obtener la categoría Slow food como el decimosegundo baluarte en México. Esta categoría se otorga a comunidades de productores de pequeña escala que preservan alimentos tradicionales, saberes antiguos y territorios.