manecí con la frase Si un lector en la punta de la lengua, parecía querer decirme tanto que, sin tener idea de por qué la habría yo pronunciado en un sueño, de inmediato la anoté en mi diario, temerosa de olvidarla, temerosa de perder una frase que, según intuía, estaba cargada de significado.

En la mañana debía tomar un avión de la Ciudad de México a Tijuana, de modo que pensé, agradecida, que en el vuelo contaría con tiempo para indagar, o al menos imaginar, qué sentido podía tener en sí misma, o qué sentido podía yo haber dado al pronunciarla en un sueño.

Sin embargo, debo admitir que, tanto mi facultad de razonamiento como la de imaginación, durante esas horas que pasé entre las nubes, a no sé qué altura de la Tierra, y a no sé qué velocidad, se dedicaron a hibernar, por lo que aterricé con la duda del sentido de mi frase reclamando, incluso con insistencia, la atención prometida. Si un lector, Si un lector , se repetía en silencio en mi interior.

Me calmaba saber que la había anotado, con tinta indeleble, en las páginas de mi incondicional y fiel diario. Y la serie de situaciones que se sucedieron, del momento de mi aterrizaje al momento de mi llegada al Centro Cultural Tijuana, donde presentaría el libro que, precisamente, me encontraba ahí para presentar, se encargaron de entretenerme en su red lo suficiente como para que, por lo menos a lo largo de esas horas de la tarde, no pensara más en la frase Si un lector , huella de algún sueño que, liberado y aligerado de su peso, veloz se fugó para siempre.