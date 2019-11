Ana Langner

Periódico La Jornada

Sábado 16 de noviembre de 2019, p. 18

En un país como México, creado sobre la base de los privilegios, cuesta trabajo darle a los principios de igualdad y justicia un voto de confianza, expresó la ex titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc. Al despedirse de su cargo, expresó que aún queda mucho por hacer para conseguir un país igualitario y advirtió de retos como la xenofobia, la agenda de género, brechas económicas y educativas, así como una mala distribución del cuidado.

Ayer, al hacer un balance sobre sus cuatro años de gestión al frente de Conapred, Haas Paciuc declaró que tenemos que hacernos cargo de que somos un país que privilegia a unos cuantos en detrimento de muchos .

Desde el Museo Franz Mayer ubicado en la Ciudad de México, expresó que si bien hay avances que festejar, la lucha contra la discriminación y la construcción de un país igual es una tarea ardua y tiene una perspectiva de largo plazo.

En este sentido puso sobre la mesa cuatro retos de atención urgente. Destacó primero, la mala distribución de los cuidados basada en estereotipos de género que tiene un impacto inmenso en la cohesión social, en la calidad de vida y las perspectivas de desarrollo de nuestro país.

Ello condena a muchas mujeres a abandonar sus estudios y planes de vida para dedicarse a hacer un trabajo no remunerado y no reconocido que representa 20 por ciento del producto interno bruto nacional. También inhibe a hombres y mujeres a no cuidar.