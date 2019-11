Miguel Ángel Velázquez

Periódico La Jornada

Sábado 16 de noviembre de 2019, p. 14

El golpe contra Evo Morales se preparó desde la embajada de Estados Unidos en Bolivia. Con la mirada ensombrecida, el presidente en el exilio, acepta: Caí en la trampa .

Es muy temprano. El termómetro dice que apenas se rozan los 10 grados. Evo Morales está resguardado en un pequeño salón, desde donde apela a su memoria reciente: Me acuerdo perfectamente que había una reunión con los movimientos sociales conocidos como Conalcam (Coordinadora Nacional para el Cambio), donde están cerca de 40 dirigentes nacionales o cerca de 40 organizaciones nacionales representadas por sus presidentes o ejecutivos que plantearon cómo modificar la Constitución para una nueva relección. Yo dije: esa no es mi propuesta; ustedes discutan, lo mejor que puedo hacer es acompañar con juristas si es viable, y asintieron, y ese referendo para que se consultara justamente para modificar la Constitución, ahí empezó una guerra sucia con base en la mentira, la encabezó la embajada de Estados Unidos .

–¿La posibilidad de la cuarta relección le abrió también las puertas a Estados Unidos para que metiera las manos en Bolivia?

–Faltando casi dos meses para las elecciones, convoqué al encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos, y le mostré como con cargos de la embajada iban a algunas regiones a chantajear a los compañeros del campo. Les decían: No voten por Evo, no apoyen, si no apoyan, si no votan ni apoyan a Evo, les vamos a hacer calles pavimentadas . Esa vez el encargado de Negocios me prometió que no se iban a meter en la política.

“A todos les sorprende que ya casi cumplí 14 años y ahí viene el golpe. Estuvo bien organizado, bien planificado, bien financiado por grupos violentos. Han pagado a pandilleros y drogadictos. No sé de dónde viene tanta plata para ­financiarlos.

“Contrataron hasta a los albañiles. Como obreros de la construcción ganan al día como 100 o 120 bolivianos, pero les pagaron 300 por armar la violencia. En las universidades chantajearon a los estudiantes con notas buenas. Yo tengo oficiales de las fuerzas armadas, de mi equipo de seguridad que están en la universidad, y les dijeron que si iban a los bloqueos, a la conspiración, a la agresión, iban a pasar el curso. Que si debían tres materias con la violencia contra el gobierno, contra Evo, contra la lucha de la revolución democrática, iban a pasar el curso. Y se sumaron a esa conspiración por notitas, y por platita.

“Hemos demostrado con documentos las nuevas habilidades de Estados Unidos. No hay DEA [la agencia antidrogas estadunidense], la echamos, y no hay otras agencias de intervención y espionaje, pero tienen otras formas. Te cuento un recuerdo que tengo: conocí a unas chicas del llamado Cuerpo de Paz en el Valle Boliviano, Cochabamba; creo que hacían un programa social interesante. Les pregunté que por qué no lo llevaban a otras partes, por ejemplo del Altiplano. Me dijeron: ‘Evo, ahí esta la DEA; nosotros no podemos estar’, y eso era porque la DEA estaba con los mismos cuerpos de paz, bajo el pretexto de la lucha en contra del narcotráfico.

“Antes los expulsábamos; ahora se disfrazan y no se ven de frente; en este momento se organizan por grupos. Evidentemente los ex gobernantes –parece referirse a Carlos Mesa, su oponente en las elecciones y una de las cabezas visibles del golpe–, la policía, las fuerzas armadas, han sido miembros de esa agencias de espionaje de represión, de implementación de políticas apegadas a los designios de Estados Unidos, y así se ha formado su base para poder conspirar.”

Entonces, Evo Morales pone en claro la razón de la ambición, o cuando menos la de mayor importancia por el momento. Si el nombre del golpe está en la embajada de Estados Unidos, el apellido es litio.

Poco antes de las elecciones presidenciales, Ivanka Trump visitó la localidad de Purmamarca, en el noroeste de Argentina, en los límites con Bolivia, parte conocida como el triángulo del litio, porque también abarca a Chile. El triángulo del oro blanco concentra 75 por ciento del total de ese elemento en el mundo.

No obstante, Bolivia concentra casi la totalidad del metal que parece ser unos de los elementos más importantes para el futuro del mundo. Nosotros hemos empezado a desarrollar la industria del litio, pero hay políticas de privatización , asegura. También hay conspiraciones de los grandes monopolios que quieren adueñarse del metal.

Entonces, había signos que avisaban de las amenazas contra la presidencia de Evo Morales. ¿No resultaba muy arriesgado tratar de quedarse en el poder? Los avisos parecían claros.

Con la mandíbula apretada, el presidente en el exilio acentúa: Con anticipación prepararon este golpe. Fue un golpe totalmente diferente. En verdad espero que no sean todas las fuerzas armadas las que hayan participado, sino los comandantes. Usan a las fuerzas armadas para meter balas al pueblo. Cuando llegué al gobierno las fuerzas armadas apenas tenían un helicóptero. En nuestra gestión tienen 25 helicópteros. Hemos equipado a las fuerzas armadas, pero no para que estén en contra del pueblo .

–¿Los ejércitos de hoy son garantes de la democracia? Parece que ahora, como en los años 70 del siglo pasado el ejército va en contra de los gobiernos electos...

–Estoy convencido de que no son garantes. Apoyan las políticas neoliberales. Están con los sectores oligárquicos. Eso sorprende. Las fuerzas armadas tenían una buena imagen. Lamentablemente esas buenas imágenes se van al tacho [recipiente de latón, usado para lavar pisos].

Ponchos rojos

–Ustedes tienen a los ponchos rojos. Son un grupo interesante, beligerante. Hoy están en la calle coreando la consigna de ¡Ahora sí, guerra civil!

–El comportamiento de los policías está llevando a que el pueblo también se organice. Me sorprende el planteamiento de guerra civil, porque si las instituciones como las fuerzas armadas no garantizan la democracia, eso significa que se va a obligar a que el pueblo se arme. No lo quisiéramos. Yo no lo quiero personalmente, pero si nacen estos grupos, así como plantean la guerra civil, será por culpa, primero de la derecha-derecha y, segundo, de esos comandantes que no garantizan la democracia. Por supuesto, los pueblos tienen derecho a liberarse.