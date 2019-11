Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 16 de noviembre de 2019, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se aceptarán extorsiones o chantajes de grupo alguno para obtener dinero, fuera de la ley, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

En momentos en que integrantes de organizaciones campesinas mantienen bloqueados los ingresos a la Cámara de Diputados – y se demora la aprobación del PEF 2020– el mandatario dijo de nueva cuenta que los líderes buscan moche.

Ante ello pidió a los campesinos no dejarse engañar porque el año entrante, aseguró, va a llegar mucho más dinero que nunca al campo.

“Es también lo que está sucediendo ahora en la cámara, se quedaron acostumbrados a las partidas del moche. No hay nada absolutamente que no se esté cumpliendo en cuanto a la entrega de recursos a los gobiernos estatales y a los municipales. Nada, estamos al día, al corriente”, señaló en conferencia de prensa matutina.

Antes de hablar con los reporteros, el Presidente se reunió con Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena. Trascendió que el señalamiento entre ambos fue que el proyecto del PEF está firme , al tiempo de indicar que se respetará el derecho a la manifestación y se insistirá en el diálogo con los inconformes.

Luego, ante la prensa, el mandatario dejó en claro que en el gobierno ya no hay robadera .

No pueden decir “‘es que si roban arriba, ¿por qué nosotros no aprovechamos?’ Ya eso se terminó y aplica a todos, nada de que voy a parar una obra porque lo que quiero es que me des dinero. Así ya no, eso se terminó”.

Señaló que antes el PEF se aprobaba por unanimidad. “¿Cómo le hacían? Era un mago (Agustín) Carstens, entonces secretario de Hacienda… Repartían a manos llenas a todos, por eso no llegaba nada al pueblo. Una gran corrupción descarada con moches”.