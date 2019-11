Citó: Es cierto que el plazo es una disposición que debe complementarse, no puede ser pasada por alto en condiciones de regularidad, pero ante causas de fuerza mayor, como es la eventualidad de una protesta social que impone una imposibilidad material al legislador federal para darle cumplimiento, no puede constituir una restricción insalvable para el cumplimiento inmediatamente posterior de uno de los procedimientos esenciales sobre los que se cimienta la organización del Estado mexicano .

A partir de una opinión de su área jurídica y una interpretación de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, en el sentido de que el plazo constitucional no es una restricción insalvable , la Cámara de Diputados no pudo aprobar ayer viernes el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y convocó a una nueva sesión hasta el 20 de noviembre, después del puente que se dieron los legisladores.

La presidenta de la Cámara, Laura Rojas (PAN), afirmó que está blindado el aspecto legal de la discusión y aprobación del presupuesto más allá de la fecha límite del 15 de noviembre. Precisó que la decisión se toma para evitar alguna confrontación que ponga en peligro la seguridad e integridad de las personas”.

Detalló: “Vamos a sesionar y a reanudar nuestra sesión del 6 de noviembre y en ese sentido está salvaguardada la parte legal del presupuesto.

La sesión del pasado 6 de noviembre se encuentra aún abierta debido a que se declaró un receso; en consecuencia, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación se realizará en esa misma sesión. Estoy convencida de que tendremos presupuesto la próxima semana .

Se trata de la sesión de ese día, que entró en receso y se citó para el día siguiente, jueves 7, que tampoco se realizó ante el diferendo por la extinción de dominio a las cuentas bancarias congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

No pasa absolutamente nada. Si fuera el 31 de diciembre habría vacío , respondió Mario Delgado y citó que la reforma de 2004, para anticipar al 15 de noviembre de cada año la aprobación del gasto fue para no llegar al 31 de diciembre en la incertidumbre del vencimiento del plazo, sin contar con el presupuesto.

Sostuvo que para los mercados no hay incertidumbre. No es el 31 de diciembre. Si fuera 31 de diciembre sí habría incertidumbre, porque no tendríamos presupuesto para mañana. No estamos en esa situación y, evidentemente, es imposible imaginar un escenario que nos pudiéramos ir en esta dinámica hasta el último día de diciembre. Vamos a resolver este asunto el próximo 20 de noviembre .

Respecto de las 283 firmas, sostuvo que se trata de un gesto de los diputados con el Presidente , si bien no todos han querido firmar.

-¿Un gesto de sumisión? –insistieron los reporteros.

–Somos un equipo con el Presidente –dijo.