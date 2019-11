E

l inminente cierre del año nos invita al recuento de las cintas que en los últimos meses han recorrido cines del mundo ganando reconocimiento. Por eso, en su versión de otoño la Muestra Internacional de Cine siempre nos ayuda a hacer ese cálculo. En su edición 67, de nuevo nos ofrece varios títulos recomendables.

Esto no es Berlín

Lo más reciente del mexicano Hari Sama parte de los recuerdos de una juventud asfixiada en el conservadurismo ochentero que encontró en el postpunk y el arte conceptual un oasis liberador para una sexualidad y entusiasmo artístico reprimidos. Sama colma su película de referencias y guiños a una época, sin el peso de la nostalgia. En el curso de esta ficción protagonizada por adolescentes de la lejana pero ya no tan periférica colonia Lomas Verdes, pasan por el recuerdo las leyendas de Patti Smith, Daniel Ash, The Sisters of Mercy, Gabriel Orozco, Francis Alÿs o el mítico bar El Nueve.

Esto no es Berlín retrata un panorama artístico-cultural desconocido para generaciones jóvenes, aunque lamento un poco que apenas aluda –no está mal porque no estuvo en las intenciones del director– el impacto transformador del sida, que en aquellos tiempos inhibió la sexualidad de muchos adolescentes y moldeó la crónica. Fue tema parteaguas en muchas cinematografías del mundo, aunque no en el nuestro.

Un día lluvioso en NY

Con lo más reciente de Woody Allen, estamos de nuevo en el traspatio seguro y conocido de la Muestra. El cineasta extranjero históricamente más frecuente en este tradicional ciclo regresa con un relato sobre sus conocidas obsesiones y reconocidas fórmulas, aunque no por ello deja de ser entretenido.

Gatsby es un universitario neurótico de inclinaciones intelectuales que ve frustrado su planeado fin de semana en la Gran Manzana con su cándida novia y periodista novata Ashleigh. Así, Allen de nuevo nos guía por el mundillo de la clase adinerada y culturosa neoyorquina, y no agota, como siempre, las referencias locales y las postales de su querida ciudad, favorecidas por la cinefoto del maestro Vittorio Storaro.

Por la gracia de Dios

El tono frío no deja de llamar mi atención en el cine de François Ozon, que vuelve también a la Muestra con esta película que se suma a las obras que denuncian las atrocidades perpetradas por curas, con el cobijo y disimulo de la Iglesia católica. De hecho, los observadores notarán el guiño a Spotlight de Tom McCarthy.

Por la gracia de Dios se basa en el caso real del padre francés Bernard Preynat, acusado en 2016 de abusar sexualmente de cerca de 70 niños y jóvenes en los años 80. Ozon mantiene el rigor acostumbrado: un lenguaje directo, sobrio y a veces crudo en los diálogos, escenas como partituras bien ejecutadas y silencios espesos de tensión.

El despertar de la fiera: Dogman

El modesto Marcello se gana la vida en su pequeña peluquería y guardería canina, parte de lo que parece alguna vez fue balneario. En ese pedazo de costa todo transcurre tranquilo, salvo cuando aparece Simone, un camorrista ex boxeador y problema para todos. Una de sus gandalladas será lo que ponga a prueba el carácter del sonriente Marcello, hasta ese momento querido por todos.