Pero sólo les dan castigos , condenas cortas, o no les hacen nada. Ahí está #DiegoFernandezDeCevallos, debía millones, se hizo millonario y ahora hasta sale en tv abierta dando opiniones. La gente pobre es la que va a la cárcel

Uno de los lemas de campaña del presidente AMLO: no a la corrupción. Al tomar el gobierno la primera acción fue atacar el huachicol, ninguno de los ex presidentes anteriores había atendido el robo de asolina. No es más de lo mismo, hay cambio.

Las detenciones de Rosario Robles, Juan Collado, Alonso Ancira, la señora Lozoya y otros, no han sido suficientes para mucha gente y el ambiente político en México sigue muy enardecido; es necesario que caigan otros peces gordos que están haciendo mucho ruido nacional e internacionalmente.

Apoyemos la lucha sin fin del Presidente, sin duda, el prianato fue una desgracia para México, no permitamos que regrese.

Eduardo Espinosa /Cuautitlán Izcalli

Que siga la lucha anticorrupción y que respondan ante la nación, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, protagonistas en su momento de las malas políticas que implementaron para llegar al declive que está sufriendo nuestro país y le heredaron a AMLO. Justicia es lo que reclamamos los ciudadanos mil veces agraviados.

Enrique García Flores/Puebla

Considero que no los metan a la cárcel, ya que le cuesta dinero al Estado, mejor que les quiten sus bienes y les den trabajo, donde laboren 10 horas diarias y les paguen por outsourcing con descanso un día entre semana, por honorarios, ya que ellos aprobaron estas leyes.

Hugo Salomón/CDMX

Este país ya no aguanta tanto saqueador, corrupto y/o traidor a México. El gobierno tiene que aplicar la ley. Entendemos que es necesario actuar con prudencia y demostrar los hechos de corrupción. Tampoco se puede, ni se debe caer en cacería de brujas sólo por presiones. Los extremos no son la solución, pero el esfuerzo constante y dentro de la ley no debe parar.

Sigfrid Bernal/Aguascalientes

Apoyo al Presidente en sus decisiones y solicito que observe otros niveles de gobierno, porque mucha mafia del poder se ha puesto piel de oveja y siguen conservando sus privilegios corruptos. Librar a México de la corrupción es limpiar las dependencias de aviadores

María de Jesús Herrera/Xalapa

Debemos combatir los actos de corrupción: entre los propios y los ajenos. Nos merecemos un país con acciones basadas en un código ético de civilidad

Martha Barrera /Ciudad de México

Urge juicios contra Calderón, Fox y Peña; no pueden seguir impunes.

Minerva Juárez /Oaxaca

Me queda claro que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, pero sigo creyendo que el cambio se está dando, AMLO sigue teniendo mi apoyo. Espero que no nos falle

Gladys Hernández /CDMX

Espero se fortalezcan todas las instancias involucradas en el combate eficiente y real contra la impunidad y la corrupción. No es suficiente el magnífico trabajo de denuncia que realiza Santiago Nieto

Victoria García/CDMX

