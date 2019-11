Álvaro García Linera y su liga con México

A

yer, en La Jornada, Enrique Dussel escribe: Los Ponchos rojos bolivianos . Formidable. Pero lo que es sumamente importante destacar y que los Fox, Calderón y medios conservadores que han criticado la épica acción de asilo político al presidente de Bolivia, Evo Morales por parte del gobierno de México, ignoran, precisamente por ser ignorantes, es la mención que Dussel hace en relación al vicepresidente Álvaro García Linera, quien fue un distinguido estudiante en la Facultad de Ciencias de nuestra UNAM. En particular, en matemáticas. Su brillantez era razón suficiente para que México le diese la nacionalidad mexicana. Mucho bien le hubiera hecho a nuestros jóvenes y nuestra cultura matemática hubiese crecido. Sin embargo, prefirió regresar a su Bolivia querida y estar hombro con hombro con Evo Morales, como arquitecto de la justicia social para los indígenas de su país. No obstante, ya en en su patria, no olvidó a México ni a los mexicanos, ya que el intercambio de profesionales y científicos entre las dos naciones fue una constante.

En particular, el espíritu de Linera, sostengo yo, fue fundamental en la creación del posgrado en ciencias de la complejidad, en nuestra capital. México; con Evo y Linera se tiene un augusto dúo de asilados políticos.

Rubén Mares Gallardo

Venecia sin nosotros

Venecia es una ciudad y puerto histórico, particular por su traza

y canales en el Mediterráneo, a través de su entrante del mar Adriático.

Por su ubicación y la alteración del medio físico, se han disgregado y hundido los suelos de la ciudad medieval y renacentista al norte de Italia.

Ahora sufre de grandes inundaciones que están acabando con la zona de conjuntos y plazas de monumentos, patrimonio mundial de la humanidad.

El problema se debe resolver a fondo, deteniendo el hundimiento progresivo de los suelos, acelerado por los canales, los cuales funcionan como fallas. Provocando humedades por capilaridad y afectando la solidez y estabilidad en las edificaciones. Ahora los fuertes oleajes y altos niveles del mar culminan la tragedia que vive esa bella ciudad.

El plan urbanístico de restauración debe consolidar los terrenos, labor que tendrá que ser constante para evitar el hundimiento, renivelando plazas, canales y edificios –catedral, templos, inmuebles públicos y privados– a su estado original del sitio, suelos, canales, litorales, islas, traza y urbanística de la urbe.

Se deben consolidar las barreras naturales y arrecifes, restaurar la naturaleza del puerto, con sus islas y salientes que protegen la laguna de Venecia, como Lido, Savio, Cavallino y Lido de Jesolo.

Verificar que funcione el sistema de diques móviles aún sin concluir, rediseñando su ingeniería para garantizar que contengan los niveles del mar, corrientes, mareas y oleajes, sin alterar el paisaje, es fundamental que esté en armonía con la naturaleza.

Jorge Antonio Rojas Ramírez

Organizar cinturones contra embozados

Ayer la UNAM y México fueron agredidos en Ciudad Universitaria; unos embozados vestidos de negro hicieron destrozos en el edificio de Rectoría, al mural de David Alfaro Siqueiros, en la biblioteca Henrique González Casanova y, lo más grave, arriaron y quemaron la bandera de México.

Estos grupos de delincuentes que aparecen cada vez que hay manifestaciones sociales pacíficas y esconden sus rostros porque se avergüenzan de qué padres provienen y no tienen el valor de enfrentar ante la sociedad sus orígenes, ya que responden sólo a quien les paga –cambiando su ética social por un plato de lentejas o por 30 monedas– grupos que quieren provocar desesperanza, desconfianza y desestabilizar al gobierno y el nuevo horizonte de desarrollo equilibrado: económico, social, así como en educación, salud y trabajo.