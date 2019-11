En un comunicado, Pompeo explicó que tomó esta medida debido que hoy la isla conmemora el 500 aniversario de la fundación de La Habana. Lejos de ser una celebración, este aniversario es un triste recordatorio de cómo la revolución le falla a su pueblo al comandar la economía cubana, no satisfacer su potencial económico y silencar las voces que luchan por la libertad , apuntó.

Las sanciones incluyen al Gran Hotel Bristol Kempinski, situado en La Habana; el Grand Aston Varadero Resort, ubicado en la ciudad de Varadero; el Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and Spa, que se encuentra en el Cayo Las Brujas; y el Gran Muthu Imperial y el Gran Muthu Rainbow, ambos situados en el Cayo Guillermo.

Aseguró que su gobierno sigue comprometido a garantizar que los fondos estadunidenses no respalden directamente el aparato de seguridad del estado de Cuba, que no solo viola los derechos humanos del pueblo cubano, sino que también exporta esta represión a Venezuela para apoyar al corrupto ex régimen de Maduro .

Estados Unidos generalmente prohíbe las transacciones financieras directas con empresas y subentidades listadas porque beneficiarían desproporcionadamente a la inteligencia militar cubana y a servicios o personal de seguridad a expensas del pueblo cubano o de la empresa privada en Cuba.