Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 16 de noviembre de 2019, p. 7

Las canciones de resistencia e inconformidad que volvieron a la banda argentina Todos tus Muertos una de las más importantes de los años 80 siguen vigentes. Sin embargo, para su vocalista, Fidel Nadal eso no es necesariamente positivo.

No sé si es bueno, pero muchas de las canciones que fueron escritas hace 30 años todavía están vigentes como si hubieran sido escritas hoy. Son temas que muestran inconformidad, que muestran problemas, cosas que no nos parecen. Entonces, si pasaron 30 años y no pudimos solucionar el problema no es bueno , detalló Nadal en entrevista.

Mencionó los casos de Chile y Bolivia; sobre el primero destacó la organización de la gente para manifestar su inconformidad. Para Fidel Nadal ahora es más difícil que se apele a la desinformación de la gente para tratar de manipularla. Poder ver desde distintas perspectivas lo que acontece ha creado generaciones más conscientes.

Además, dijo estar en desacuerdo sobre la manera en que se orilló a Evo Morales a salir de su país. Consideró que siempre el ataque es a los comunidades indígenas, que en definitiva son los dueños de la tierra. Siempre son los que menos tienen .

Todos tus Muertos se volvió a unir en 2016 con Fidel de vocalista una vez más. Su regreso era únicamente para ofrecer un concierto, aunque, de acuerdo con el argentino, esa presentación después se volvieron dos, lo que posteriormente devino gira. Desde entonces han pasado ya casi cuatro años y los músicos continúan tocando juntos.