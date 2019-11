Como es habitual en Camarena, su intención con ese recital era doble: hacer pedagogía sobre la música y su evolución, al menos la que más le toca de cerca, y ofrecer una muestra de su trayectoria musical, con una selección de piezas que explican su tránsito de cantante de coro de iglesia en su natal Xalapa al tenor que es hoy.

Eligió canciones italianas de Carissimi, Giordani y Bononcini para de ahí dar el salto, natural, al bel canto de Donizetti y Rossini. Incluso hizo su primera incursión en fragmentos de Il pirata, de Bellini, papel que interpretará en los próximos días en el Teatro Real. Después cantó canciones de zarzuela y cuando el público no paraba de aplaudir y de reclamar con admiración que continuara cantando, que no parara nunca, ofrecía algunas piezas populares que ya forman parte de su repertorio particular, como su impresionante interpretación de Malagueña y Siboney.

Y para finalizar la noche mágica, Camarena entonó una canción muy mexicana, en la que el público le hizo el coro: El rey.