Consideró que para dicho puesto se requiere un perfil con mucha apertura , que no manifieste cercanía a una sola Iglesia, como puede ser la católica o evangélica. No nos interesa su credo personal de quien sea el titular, pero sí su apertura y que tenga una exclusividad. Porque cada día vamos viendo en el país que los fundamentalismos religiosos avanzan, nos da miedo que se tome a Conapred como parte de esto .

Alexandra Haas Paciuc termina hoy su gestión como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y las voces que piden que su relevo no sea elegido de manera unilateral se incrementan.

También, dijo, se necesita una persona con una mirada desde las diversidades de todo tipo, no sólo las religiosas, sino culturales, lingüísticas, étnicas porque en el país todavía vivimos mucha exclusión .

Alejandro Sandoval, director de incidencia política y coordinador de proyectos de Agenda LGBT, criticó la gestión de Haas Paciuc. Consideró que en su administración no se plantearon acciones efectivas para combatir la discriminación. No hubo avances e insistió que las estadísticas en la materia que se levantaron no confirman que esta problemática disminuya.

Además, dijo, poco se ha dicho sobre el proceso de elección para la titularidad del Conapred. Y pidió que sea una persona de los colectivos que trabajan por los derechos de las personas de la diversidad sexual o de los colectivos que combaten la discriminación.