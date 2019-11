Ana Langner y Agencias

Viernes 15 de noviembre de 2019

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió que el ex presidente de Bolivia, Evo Morales goza de libertad de expresión en nuestro país, por lo que México no ha violado protocolos en materia de asilo y refugio. Contrario a lo que afirmaron la ex senadora Jeanine Áñez, quien se proclamó como la presidenta interina del país sudamericano y el ex candidato presidencial Carlos Mesa.

La ex legisladora de oposición informó ayer que enviaría un reclamo diplomático a México debido a la actuación de Morales Ayma y afirmó que los protocolos internacionales le impiden, como asilado, hacer declaraciones políticas sobre su país.

Mientras, Mesa demandó al gobierno de México que no permita al ex jefe de Estado boliviano realizar declaraciones políticas. Acusó al ex gobernante indígena de promover la violencia desde nuestro país donde se encuentra asilado.

Medios bolivianos destacaron que el país andino es parte del Tratado de Montevideo de 1939, el cual establece que mientras dure el asilo no se permitirá a los asilados practicar actos que alteren la tranquilidad pública o que tiendan a participar o influir en actividades políticas . Sin embargo, la SRE, a cargo del canciller Marcelo Ebrard aclaró que México no forma parte del citado tratado y Bolivia lo firmó, pero no lo ha ratificado.