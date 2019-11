En este contexto, justificó el despliegue de personal militar para resguardar la seguridad del ex presidente boliviano, Evo Morales, para garantizarle su seguridad. Reconoció que asignaron a ex integrantes del desaparecido Estado Mayor Presidencial a su cobertura, pero que ya forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional: “No sé si hay algo extraño en esto, no lo veo sinceramente. Porque el desaparecer el Estado Mayor no significó liquidar a los oficiales.

– ¿Hay amenazas sobre su vida estando dentro del territorio mexicano?

– No queremos nosotros alarmar, pero la situación en que estaba en Bolivia era una de mucho riesgo. Por eso estoy invitando a que se lea lo que fue el exilio de Trotsky en esa espléndida novela El hombre que amaba demasiado a los perros.

Incluso –dijo López Obrador– el avión que se utilizó para traer al ex presidente de Bolivia lo operaba el Estado Mayor Presidencial en la pasada administración,

De nueva cuenta, el mandatario aseveró que la actuación en el conflicto boliviano fue acorde a los principios constitucionales de la diplomacia mexicana.

Somos libres y soberanos. Le reconozco al gobierno de Estados Unidos, en particular al presidente (Donald) Trump que no haya opinado sobre nuestra decisión libre, soberana. Nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a nadie para actuar . Destacó que en esta coyuntura no recibieron ninguna nota diplomática, ninguna llamada ni expresión de inconformidad de parte del gobierno estadunidense. Hay un respeto mutuo entre ambos gobiernos.