Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 15 de noviembre de 2019, p. 8

A un par de días de tomar posesión formalmente de la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra dijo sentirse tranquila y dispuesta a hablar con todas las víctimas y las fracciones políticas que la apoyan o la critican, a quienes aseguró que no les va a fallar.

En entrevista con La Jornada, la ombudsperson abordó algunos de los temas más controversiales generados en torno suyo en los últimos días, entre ellos la queja que interpuso en su contra una asociación civil de periodistas y la renuncia de cinco miembros del Consejo Consultivo del organismo autónomo, en protesta por la manera en que fue electa.

Tienen derecho a irse

Sobre este último punto, afirmó que cada quien tiene derecho a renunciar si cree que no puede trabajar con quien llegue. Yo estoy abierta a platicar con todos los que así lo deseen, pero ellos también son libres de ejercer su derecho a renunciar .

En lo que se refiere a la denuncia en su contra interpuesta por el colectivo Periodistas Desplazados México ante la propia CNDH, por supuestamente haber cuestionado que haya asesinatos contra comunicadores, Piedra subrayó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y malentendidas.