Muy pop, genérico o aburridón. De Irlanda: Two Door Cinema Club. De EU: Noah Cyrus, Bad Suns, St Lucia, Shaed, Blossoms, Elley Duhé, David Keuning (guitarrista de The Killers). De Inglaterra: Bruno Major.

Sábado 16. Obligados. De Estados Unidos: The B52s, The Strokes, Weezer, Cat Power, Dirty Projectors, Mija; de Inglaterra: Franz Ferdinand, Georgia; de Holanda: Pip Blom.

Asimismo, hay gratas sorpresas: los históricos The B-52s, la estrella pop de buena factura del momento, Billie Eilish; primicias como The Racounteurs (una más de las bandas de Jack White), Sharon Van Etten, Car Seat Headrest, entre otras buenas propuestas escondidas (ver los seleccionados como Agradables ). Otro buen punto, es que hay muchas mujeres en todo el elenco. Desafortunadamente, y se hará hincapié cada año, la falla sigue siendo que no haya bandas mexicanas, como si éstas no estuvieran ya al mismo nivel o incluso por encima de muchas de las incluidas. Otro tache se lo llevan los escandalosos precios de los boletos, pues cuando se ve que otros festivales con buenos carteles en México, cuestan menos, la sensación de atraco es inevitable.

l que México sea cada vez más un destino usual para las bandas internacionales, hace que con los años haya menos novedades entre quienes encabezan festivales, salvo cuando hay elencos de avanzada en encuentros como Nrmal, Bahidorá, Ceremonia o MUTEK. En el caso del Corona Capital, el concepto ha quedado más claro: no importa que la mayoría de sus cabezas de cartel ya hayan actuado en México o estén ya muy quemados, sino que convoquen, aunque quizá ya no tengan mucha innovación sonora qué ofrecer. Un espectáculo de clásicos recientes, digamos.

Domingo 17. Obligados. De EU: The Raconteurs, Interpol, Car Seat Headrest, The Voidz (con Julian Casablancas), Sharon Von Etten, Bille Eilish. De Canadá: Broken Social Scene. De Australia: Kurt Vile. De Inglaterra: Bloc Party (tocando su exitoso disco Silent Alarm, de 2005).

Agradables. De Inglaterra: Keane, Years & Years, Kero Kero Bonito. De EU: Sofi Tukker, Still Woozy, Lucy Dacus, Snail Mail, The Front Bottoms, Two Feet. De Bélgica: Brutus.

Muy pop, genérico o aburridón. De Australia: Flume. De EU: MAX, Hippie Sabotage, Elderbrook, The Midnight, Yung Bae, In the Valley Below, Dear Boy.

16 y 17 de noviembre, Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. 14 a cero horas. Quedan boletos de Fase 4 General para el domingo: $2099, aunque en los eventos de Facebook muchos venden entradas que ya no ocuparán. Detalles: www.coronacapital.com.mx.

El Gran Silencio + Alejandro Marcovich + Triciclo Circus Band + Big Javi

Con una perspectiva diferente a sus ediciones pasadas, esto es, con una visión de no derroche, así como de incluir puro elenco nacional (bastante loable), se lleva a cabo hasta el 17 de noviembre (comenzó el día 11), la Semana de las Juventudes 2019, organizada por el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve). Talleres, conciertos, actividades culturales, en diferentes sedes de la CDMX. Quizás el cartel no es muy actual, pero sí incluyente. Todo es de acceso gratuito, todo de 13 a 22 horas:

Viernes 15. Electrónica rasposa y hip hop con: El Fausto, Dj Sueño, Dj Darwin Roa, Rap de mi Raíz, Santo Barrio, Mala Influencia, Remedio Kasero, entre otros. Faro de Oriente.

Sábado 16. Rock, reggae y ska: Alejandro Marcovich, Víctimas del Dr. Cerebro, Liran’Roll, Antidoping, Big Javi y los Tenampa, Los Victorios, entre otros. Monumento a la Revolución.

Domingo 17. Más ska y fusiones aledañas: El Gran Silencio, Triciclo Circus Band, Los de Abajo, Maskatesta, Nana Pancha, entre otros. Monumento a la Revolución.

Sirenas Fest

La cantautora y documentalista mexicana Tere Estrada encabeza el Sirenas Fest, Rockeras contra la Violencia. Hoy viernes: charla para fomentar el liderazgo femenino; 17 horas. Mañana: concierto con la misma Tere, Lety Servín y Gabriela Serralde; 15 horas. Faro Tláhuac, acceso libre.

Twitter: patipenaloza