e trata del capítulo 2 de The Joyless Economy ( La economía sombría o Frustraciones de la riqueza, como tituló la traducción el Fondo de Cultura Económica). Es el primer capítulo de la primera parte del libro, titulada Sicología y economía de la motivación . Comienza refiriéndose al filósofo racionalista, del siglo XVIII, Jeremy Bentham que, según Tibor Scitovsky (TS), ambas disciplinas llaman su predecesor . Una de las penetrantes ideas de Bentham, añade TS, fue que la segunda taza de café o ración de un platillo, se disfrutan menos que la primera, idea que los economistas consagraron como Ley de la Utilidad Marginal Decreciente. Pero en el siglo XX censuraron incluso ese pequeño pedazo de sicología, y en la actualidad la teoría de la conducta del consumidor se limita a explorar las implicaciones lógicas del supuesto de la racionalidad humana . La frase más famosa de Bentham, sin embargo, que lo ubica como padre del utilitarismo, es: la naturaleza ha colocado a la humanidad bajo la égida de dos maestros soberanos: el dolor y el placer. Les toca sólo a ellos indicar tanto lo que se debe hacer así como determinar lo que haremos . ( Introduction to the Principles of Morals and Legislation. 1789). TS señala que los mismos filósofos racionalistas que explicaban la conducta humana mediante la racionalidad, explicaban el comportamiento animal por los instintos (concepto que los sicólogos después remplazaron por impulsos). Pero señala que, puesto que los impulsos biológicos no podían explicar toda la actividad, la teoría pronto se amplió para incluir impulsos secundarios o aprendidos. Pero actualmente se cree, continúa TS, que el conjunto de impulsos es insuficiente para explicar toda la conducta y que se necesita una teoría más amplia. Entre las razones para buscar otra teoría, TS menciona, primero, que la teoría de los impulsos implica que los organismos son inertes a menos que un disturbio o carencia genere un impulso para su eliminación; y, segundo, que el mayor conocimiento del funcionamiento del cerebro ha mostrado que las células nerviosas y el sistema nervioso central, lejos de estar en quietud cuando faltan tales estímulos, se encienden espontáneamente y que el sistema nervioso central está activo siempre, incluso cuando dormimos. Añade TS:

“La actividad cerebral, conocida como excitación o activación ( arousal), se manifiesta en los impulsos eléctricos que se pueden monitorear mediante un electroencefalógrafo y aparecen en los electroencefalogramas como ondas, llamadas ondas EEG (OEEG). Mientras más rápidas las descargas eléctricas de las neuronas, más alto es el nivel de activación y mayores las frecuencias de las OEEG (que se miden en ciclos por segundo). Las OEEG registran el encendido de muchas neuronas, y la amplitud de una OEEG mide la suma de todas las descargas eléctricas de las neuronas encendidas en un momento dado en una parte dada del cerebro. Cuando el encendido es lento, es también bastante sincronizado: todas las células nerviosas se encienden al mismo tiempo, lo que hace que las OEEG sean lentas, regulares y amplias. El encendido más rápido, por otra parte, es asincrónico, con diferentes células encendiéndose en diferentes momentos, por lo cual las OEEG son irregulares y de pequeña amplitud… El nivel de activación, medido por la frecuencia, amplitud y sincronía de las OEEG depende de la estimulación que el sistema nervioso central recibe del exterior a través de los sentidos (estimulación exteroceptiva), de los músculos y órganos (estimulación enteroceptiva), y dentro del cerebro mismo (estimulación cerebral); pero nunca baja a cero mientras el organismo esté vivo. La muerte está por redefinirse como cese de actividad cerebral y no cardiaca” (pp. 17-18, edición en inglés; mi traducción).