omo sucede todos los años, el jaloneo por los recursos públicos y el reacomodo de las partidas presupuestales provoca enfrentamientos, amenazas, bloqueos, presiones, mentadas y conexos que retrasan el proceso aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Les corresponda o no, todos quieren su rebanada, y mientras más gruesa, mejor. Y ello se intenta no con argumentos o propuestas sólidas y útiles para el país, sino con artimañas dilatorias.

Pero, les guste o no a los peticionarios, la ley establece fecha fatal para la aprobación del citado presupuesto, y por una mera casualidad hoy, 15 de noviembre, es el límite. No hay más, salvo que los pedigüeños pretendan dejar al país sin recursos para ejercer en el año 2020, porque los diputados no atinaron a decidir cómo, dónde y cuánto se ejercerá el gasto para el siguiente ejercicio fiscal.

Desde luego que siempre está a la mano el truco del reloj parlamentario , un invento bastante sucio (cuya maternidad es atribuida a la priísta Beatriz Paredes en sus tiempos de legisladora) diseñado para violentar los tiempos legales y manejarlos al gusto de los diputados, o si se prefiere un aparato imaginario diseñado para congelar el tiempo de los mortales, transgredir el huso horario oficialmente reconocido en el país y, de paso, violentar la disposición constitucional para aprobar el PEF.

A escasas horas de que se cumpla el citado límite fatal, en la Cámara de Diputados (la única legalmente facultada para aprobar, modificar o rechazar la propuesta presidencial en materia presupuestal) ni siquiera han discutido, menos aprobado, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es decir, la base para que el pleno de San Lázaro tome las decisiones pertinentes en materia de gasto público (en este caso para el 2020).