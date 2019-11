C

inco miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentaron su renuncia. No les gustó que el Senado eligiera a Rosario Piedra como nueva presidenta, tenían su corazoncito puesto en la relección de Luis Raúl González Pérez. Pero tiró la toalla. Iba a perder parte de su sueldo de 150 mil pesos mensuales, más prestaciones, si no ganaba el amparo que presentó en la Corte para que no se lo bajaran al precario salario de 111 mil pesos que percibe el Presidente de la República. Además, el presupuesto anual de la comisión era de 2 mil millones de pesos y con el recorte quedó en 1,809 millones. Sin menospreciar los méritos individuales de los renunciantes, fue mejor que se fueran. La nueva presidenta, Rosario Piedra, va en serio en la tarea de defender los derechos humanos, no sólo en apariencia. El Consejo Consultivo tiene entre sus principales facultades establecer los lineamientos generales de actuación de la CNDH. Tal vez anticiparon que no habría coincidencia con la nueva dirección. ¿Quiénes renunciaron? María Ampudia González, Mariclaire Acosta, Angélica Cuéllar, María Olga Noriega Sáenz y Alberto Manuel Athié Gallo. Hasta ayer no se conocía si decidieron quedarse Mónica González Contró, David Kershenobich Stalnikowitz, Carmen Moreno Toscano, Michael Chamberlin Ruiz y José Orozco Henríquez.

Los préstamos

La junta de gobierno del Banco de México resolvió ayer bajar un cuarto de punto la tasa de interés: quedó en 7.50%. No fue una decisión unánime, trascendió que dos de sus cinco miembros se pronunciaron por un recorte mayor. La decisión está alineada con la política de la Reserva Federal de Estados Unidos, que recientemente también la redujo. Los miembros de la Junta de Gobierno consideraron que hay condiciones propicias para el cambio: la inflación está en torno a 3 por ciento anual, que es la meta del propio banco, y el tipo de cambio se encuentra anclado en 19 pesos y fracción por dólar. Se supone, para movernos a un terreno práctico, que los préstamos bancarios deberán bajar, aunque no necesariamente sucede así. Este es el tercer recorte de la tasa en lo que va del año y los intereses que cobran los bancos en las tarjeta de crédito son muy altos. Un caso: Bancomer está ofreciendo un préstamo promocional de 40,900 pesos, pagadero a 6 meses. El pago mensual es de 8,987.13, con una tasa de interés de 2.5 mensual. El CAT (costo anual total) es de 35.4 por ciento sin IVA. Es una distancia importante con la tasa de 7.50% aprobada por Banxico. El cliente terminará pagando 53,922.78 pesos. Además, suele cargarle 35 pesos mensuales para la Fundación BBVA Bancomer.