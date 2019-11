Es experimental en el sentido de que hay muchas cosas que tal vez no se hayan escuchado en nuestros discos anteriores, pero sigue sonando como Franz Ferdinand. ¡La gente todavía quiere pararse y bailar con él! , señaló Thomson.

El álbum fue producido por el fallecido productor y diyéi francés Philippe Zdar, integrante fundador del dúo Cassius y colaborador de figuras como Beastie Boys, Phoenix, Cat Power y The Rapture. En junio pasado murió al caer accidentalmente por una ventana alta de un edificio en París, según su publicista.

En el festín musical, la banda también integrada por Alex Kapranos (voz), Bob Hardy (bajo), Dino Bardot (guitarrista) y Julian Corrie (sintetizadores) –estos dos últimos en sustitución del guitarrista original Nick McCarthy– presentará su quinto álbum Always Ascending (2018), un trabajo con un sonido ligeramente más experimental y oscuro al resto de su discografía, aunque con una gran recepción entre la crítica.

Tras su paso por Monterrey y Guadalajara, la agrupación regresará a la Ciudad de México para participar este fin de semana en la décima edición del Festival Corona Capital, a realizarse en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, cuyo cartel incluye nombres tan diversos como Billie Eilish, The Strokes, The B-52’s, Interpol, Weezer, Keane, Travis y Cat Power.

Es que la emoción no es sólo para los fans mexicanos, para nosotros como banda también, porque sabemos que los conciertos son tan especiales ahí que siempre hay que estar preparado para darlo todo. Sin duda, el público en México es abierto, cálido y conocedor , dijo el baterista Paul Thomson del otro lado del teléfono en su natal Glasgow.

Compasión humana

Aunque los intérpretes de This Fire no es propiamente una banda que se caracterice por su discurso político, el vocalista Alex Krapranos es quien contagia a sus compañeros con sus ideales, acompañado de otras influencias como sus personajes favoritos de la literatura estadunidense (Huckleberry Finn), la forma en la que –en su opinión– el cine estadunidenses refleja las preocupaciones actuales de la sociedad, la música bailable griega y (temporalmente) su cambio de hábito del alcohol al té.

Para mí, una medida de civilización es cuidar de los débiles, cuidar de los enfermos.... educar a todo el mundo. Parece una cosa realmente obvia... compasión humana, te preocupas por los enfermos a tu alrededor. Siento que es una responsabilidad para todos nosotros, es algo que todos merecemos sin importar cuáles sean sus circunstancias financieras. Si no tienes una cartera gorda, no mereces morir. Si tenemos la tecnología para salvar a la gente, deberíamos estar salvando a la gente. Para mí, esa es una verdad básica y esencial , señaló Kapranos en una entrevista con el sitio Consequence of Sound.

En 2016, en plena campaña presidencial de Donald Trump, Franz Ferdinand contribuyó con el tema Demagogue para el álbum 30 Days, 30 Songs como una forma de resistencia política a través de la música.

“Decidimos lanzar la canción en ese mismo momento, porque sabíamos que cualquiera que fuera el resultado de las elecciones en Estados Unidos, esa canción se volvería completamente irrelevante. Mirando hacia atrás ahora, ¡qué mundo tan diferente era entonces! En ese momento pensamos que sería aterrador ‘si’ eligieran a Donald Trump. ¡Y ahora todo eso se ha vuelto verdad!”, señaló Thomson.

“La realidad es tan absurda que no puedes inventarla. Es tan egoísta y cruel. También lo ven reflejado en nuestro país con lo del Brexit. Es un momento repulsivo”, concluyó.