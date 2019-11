El juez investiga una trama que habría durado más de 13 años en los que el ex comisario Villarejo recibió hasta 10 millones de euros para espiar a empresarios, tanto a los que estaban maniobrando en el mercado bursátil y en el propio consejo de accionistas para hacerse más fuertes o asumir el control de la entidad, como a los que acumulaban deudas importantes con el banco. Es el caso de Luis del Rivero, de la constructora –hoy en quiebra– Sacyr, que maniobró en 2004 para expandir su control en el BBVA, en una época en la que también intentó lo mismo aunque sin éxito en la petrolera Repsol y siempre bajo la connivencia o el beneplácito del gobierno de entonces, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y de su ministro de Economía, Miguel Sebastián.

El juez español Manuel García-Castellón, titular del juzgado de instrucción número seis, decidió abrir nuevas diligencias en torno a la trama que afecta el funcionamiento del BBVA durante casi dos décadas y que ahora sí toca directamente al que fuera su máximo responsable, Francisco González, figura clave en la expansión de la entidad financiera en América Latina, en general, y en México, en particular.

La pista de los supuestos delitos está en el pago de más de 10 millones de euros al ex comisario de policía José Manuel Villarejo, actualmente en prisión y un personaje turbio que trascendió por su enorme influencia en personalidades con poder y por su inmensa fortuna, para lo que incluso creó una red de sociedades mercantiles con más de 40 sedes. El ex banquero español está citado a declarar ante los juzgados el próximo 18 de noviembre, en la misma causa abierta contra otros altos directivos de la entidad durante su gestión.

La tesis de la Fiscalía y del propio juez que investiga la trama es que junto a Francisco González también hubo importantes directivos de la entidad involucrados en estas prácticas delictivas, entre ellos Juan Asúa, actual asesor del presidente del BBVA, Carlos Torres; de Eduardo Arbizu, ex responsable jurídico de la entidad; de Manuel Castro, ex jefe de riesgos; de Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos; y de otro directivo del banco, José Manuel García Crespo. Todos ellos deberán comparecer el 18 de noviembre, que será el día en el que finalmente el juez delimitará su marco de actuación y analizará hasta qué punto está involucrado el propio González en la trama delictiva.