Herrera Gutiérrez descartó que éste sea uno de los factores que estén retrasando la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2020, y dejó en claro que los rezagos que presenta el legislativo mexicano son normales.

Me ha tocado pasar por muchos presupuestos. El hecho de que estén revisando a última hora el presupuesto no es nada inusual, esa es la razón por la cual se adelantó la fecha de aprobación, antes era el 31 de diciembre. Frecuentemente se pasaban medio año fiscal sin tener un presupuesto, no es algo inusual.