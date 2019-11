E

n España, este otoño torero sin sangre, el sol lumbre irreal y dorado, color naranja atoronjada, se cachondea sobre sus montañas verdeadas y remata detrás de las caderas de sus mujeres en las playas y piscinas, al vivirse una época electoral convulsionada, libertad sexual y búsqueda de placer, mientras las plazas de toros, templos del toreo y religión ligada a la lengua católica son figuras de museo propias para turistas.

Entre catalanes y vascos separatistas y varios partidos políticos buscando el poder, el Partido Socialista Obrero Español lo tendrá algo más que complicado. Ha aparecido Vox, partido neofascista que adquiere simpatías día a día.

El fantasma de Francisco Franco, el dictador de España ligado a Vox en el espacio. Un visitante intempestivo que coloca el acento en la búsqueda del regreso de la ideología del general fascista.

Es para pensarse si Vox es la vertiente moderna del franquismo. Desde el traslado de sus restos en el Valle de los Caídos con su cripta particular ha agitado el sentir de muchos españoles.

Jacques Derrida, filósofo francés, aconsejaba aprender a vivir con los muertos, con los fantasmas, porque son esos otros los visitantes intempestivos del pasado e incluso los que todavía no han llegado y se aproximan. La existencia de los fantasmas se da en un tiempo out of joint en el sentido hamletiano del tiempo fuera de sus goznes, semejante a lo que acontece con los sueños que no corren paralelos al tiempo lineal. Parte de nuestra existencia cotidiana, en el sueño, correría out of joint, acogería a cuanto fantasma acudiese al encuentro del sueño.