n jefe de Estado en funciones; un vicecanciller y ministro de Finanzas, el de mayor rango del socio menor de un gobierno de coalición, y un celebrado banquero central que llega al final de su encargo en medio del temor de que a su sucesora le sea difícil responder al desafío que le espera integran el terceto que concentró la atención europea y noratlántica en las pasadas semanas. Emmanuel Macron –en una extensa entrevista con el Financial Times de 7 de noviembre– abrió una enorme controversia al diagnosticar la muerte cerebral de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), gestionada ahora por un ex jefe de gobierno noruego de filiación social-demócrata, Olaf Scholz, –en una coyuntura dominada por los avatares de la salida británica de la Unión Europea e inserto también en el debate político alemán relacionado con el ya no muy lejano remplazo de la señora Merkel– lanzó una inesperada iniciativa, todavía no formalizada, para persistir en los controvertidos proyectos de unión bancaria europea y de creación de un mecanismo unificado de seguro de depósitos bancarios en los países de la zona del euro. Mario Draghi –al concluir su encargo como presidente del Banco Central Europeo, tras una gestión de nueve años que muchos consideran salvadora del euro y de la Unión Monetaria Europea– formuló una visión de los desafíos inmediatos y a mediano plazo, que reforzaron la impresión de que su sucesora, la antigua directora-gerente del Fondo Monetario Internacional, difícilmente estará a la altura de esas exigencias.