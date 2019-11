Los detalles no se los puedo dar, pero recuerden que ya se autorizó el protocolo de seguridad frente a manifestaciones en la ciudad. Esperemos que no se llegue a eso .

En una segunda reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el subsecretario Gabriel Yorio, Morena no logró ningún compromiso y se les informó que ya no hay mayor margen, debido a que existen otras prioridades del gobierno federal, lo cual complica la negociación con las organizaciones que mantienen el bloqueo en la Cámara.

La tarde de ayer, en plena parálisis legislativa, diputados de varias bancadas dijeron que el margen de reasignación se ha reducido, porque el Presidente envió la señal de que aprobar el presupuesto sin cambios es un asunto de definición política .

Eraclio Rodríguez Gómez (Morena), presidente de la Comisión de Conservación Agrícola, Rural y Autosuficiencia Alimentaria, rechazó que exista –como anticipó Delgado– un acuerdo para levantar el bloqueo al recinto. No me quiero pelear con el Presidente. Pero sí requerimos un proyecto de presupuesto que nos ayude a tener estabilidad, no sólo económica, sino social. No podrá haber paz, sin un presupuesto enfocado en la producción de alimentos. Además, nosotros somos los que aprobamos el presupuesto .

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, expresó que después de escuchar a los productores ganaderos se buscará de dónde se les puede ayudar , porque los recursos que reclaman se destinarían a la certificación de sanidad animal y calidad de carne de cerdo que proviene de Asia, así como de huevo y pollo.

Sin embargo, precisó que no hay mucho margen de maniobra, sobre todo porque se quiere cumplir con las tres prioridades del Presidente para el gasto público del próximo año: el sector social, seguridad pública y energía. El tamaño de la cobija ya está resuelto .