Es por ello que actualmente se analizan los expedientes de todas las entidades del país, tanto de las 18 que actualmente tienen alerta como en aquellas en las que no procedió, así como en las que están en proceso de investigación. El objetivo, indicó en entrevista, es modificar el mecanismo de alertas, pero no eliminarlo.

Ochoa afirma que gran parte de los casos se relacionan con violencia familiar, incluso entre los grupos del crimen organizado.

Por otra parte, informó que el litigio acerca de la alerta en la Ciudad de México sigue en curso, y que el amparo fue promovido por la Secretaría de Gobernación (SG), no por la Conavim.

Antes, durante un taller para analizar el mecanismo de alerta, la titular de la SG, Olga Sánchez Cordero, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la prevención de la violencia mediante el mejoramiento de la coordinación de instancias de los tres niveles de gobierno y garantizar que el personal esté debidamente capacitado.

De este último punto, señaló: “de verdad me da rabia, por no decir otra cosa, ver a mujeres que son agentes del Ministerio Público revictimizar a las que llegan a hacer una denuncia, o a las mismísimas juezas, que dicen: ‘ah, la violaron porque mira cómo andaba vestida; ah, la violaron porque andaba ahí de loca’. Luego luego a revictimizar, a estigmatizar. Eso me priva, me priva”.