Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Jueves 14 de noviembre de 2019, p. 12

La asociación civil Periodistas Desplazados México (PDM) presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la nueva titular de ese organismo, Rosario Piedra Ibarra, quien después de su toma de posesión en el Senado –abordada por reporteros– se preguntó si en México hay asesinatos de periodistas.

En su cuenta de Twitter, la organización explicó que la queja contra la ombudsperson se debe a sus lamentables respuestas acerca de la grave problemática de los asesinatos contra periodistas en México .

Señaló que la demanda también es contra el Senado por la designación de una candidata que claramente no está informada de temas gravísimos y de suma importancia, como los 131 asesinatos de comunicadores en el país, cifra que lo coloca como el más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo .

En entrevista con La Jornada, Amir Ibrahim, secretario de Periodistas Desplazados México, señaló que el colectivo tomó la decisión de presentar la demanda porque la respuesta de Piedra Ibarra “nos preocupa y nos hace pensar si la persona designada al frente de la CNDH conoce realmente los temas que están aquejando a nuestro país.